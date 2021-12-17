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Dünya

Hindistan'da aşırı sağcıların cuma namazına engel olma girişimleri tansiyonu yükseltiyor

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'nin Gurgaon bölgesinde, aşırı sağcı grupların cuma namazına engel olma girişimleri gerginliği tırmandırıyor.

AA17 Aralık 2021 Cuma 12:04 - Güncelleme: 17 Aralık 2021 Cuma 12:05
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BBC'nin haberine göre, Gurgaon'da 3 aydır cuma günleri camilerin yakınında ve cuma namazlarının kılındığı alanlarda toplanan grup, Müslümanların ibadet etmelerine engel olmaya çalışıyor.

Grup, otoparklarda, fabrika yakınlarındaki devlete ait arazilerde, pazar yerleri ve mahalle aralarındaki açık alanlarda namaz kılınmasına karşı çıkıyor.

İbadet edilen alanlarda sloganlar atan gruptakiler, yol giriş çıkışlarına araç park ederek Müslümanlara zorluk çıkarıyor.

Söz konusu eylemlerin ardından ibadetler, polis gözetiminde yapılmaya devam ediyor.

Gurgaon Müslümanlar Konseyi kurucularından Altaf Ahmed, "Korkutucu bir durum. Gurgaon'da böyle bir şeyin yaşanmasını beklemiyorduk." değerlendirmesinde bulundu.

Protestoculardan Kulbhushan Bhardwaj ise "Biz, namaza ya da Müslümanlara karşı değiliz ancak açık alanda namaz kılınması kara cihadıdır." ifadesini kullandı.

Gurgaon, yaklaşık 500 bin Müslüman işçinin çalıştığı sanayi alanlarından biri olarak öne çıkıyor.

Hindu gruplar, Müslümanları Hindu kadınlarla evlenip onların dinini değiştirmek suretiyle "aşk cihadı" yapmakla da suçlamıştı.

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