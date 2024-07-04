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Dünya

Hindistan'da ayin izdihamında bilanço artıyor: Ölü sayısı 123'e yükseldi

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde düzenlenen ayinde yaşanan izdiham sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 123'e yükseldi. Öte yandan izdihamın üzerinden 2 gün geçmesine rağmen henüz gözaltına alınan kimsenin olmadığı açıklandı.

AA4 Temmuz 2024 Perşembe 10:29 - Güncelleme:
Hindistan'da ayin izdihamında bilanço artıyor: Ölü sayısı 123'e yükseldi
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Hindistan merkezli NDTV kanalının haberine göre, 2 Temmuz'da Hathras bölgesinde düzenlenen "satsang" adlı toplu dua etkinliği sırasında izdiham oluştu. Yetkililer, yaralı 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 123'e yükseldiğini açıkladı.

Uttar Pradeş Başbakan Yardımcısı Brajesh Pathak, yaptığı açıklamada, 23 yaralının hastanedeki tedavisinin sürdüğünü ifade ederken, başlatılan soruşturmada ayini yöneten Hint guru "Bhole Baba" lakaplı Narayana Sakar Hari'nin adının geçmediğine yönelik eleştirilere, "Önce konuyla ilgili rapor gelsin. Ne kadar iyi bağlantıları olursa olsun kimse bağışlanmayacak" yanıtını verdi.

AYİNİ YÖNETEN KİŞİ KAYIP

Yaşanan hadisenin üzerinden 2 gün geçmesine rağmen henüz gözaltına alınan olmadı. Öte yandan, ayini yöneten Hari'nin nerede olduğu halen bilinmiyor. Hari'nin avukatı A.P. Singh, müvekkilinin soruşturma için hem polisle hem de eyalet yönetimiyle işbirliği yapacağını açıkladı.

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