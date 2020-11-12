İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Kasım 2020 Perşembe / 26 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8495
  • EURO
    9,2404
  • ALTIN
    471.647
  • BIST100
    1296.61
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Hindistan'da ayrılıkçı hareketin liderlerinden biri teslim oldu
Dünya

Hindistan'da ayrılıkçı hareketin liderlerinden biri teslim oldu

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde merkezi hükümete karşı silahlı mücadele yürüten Assam Birleşik Kurtuluş Cephesi (ULFA) liderlerinden birinin teslim olduğu bildirildi.

AA12 Kasım 2020 Perşembe 09:48 - Güncelleme: 12 Kasım 2020 Perşembe 09:49
ABONE OL

Hint ordusundan yapılan açıklamada, ULFA'nın silahlı mücadeleye devam etmeyi savunan fraksiyonunun iki numaralı lideri Drishti Rajkhowa'nın, beraberinde 4 örgüt militanı ve çok sayıda silahla güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.

Ayrılıkçı örgütün diğer fraksiyonu, 2011'den bu yana Hint hükümetiyle barış görüşmeleri yürütüyordu.

Assam eyaletinde merkezi yönetime karşı silahlı mücadele yürüten çok sayıda etnik ayrılıkçı grup bulunuyor. Eyalette ocak ayında 8 ayrılıkçı gruba mensup 600'den fazla militan Hint hükümetinin başlattığı barış girişiminin ardından güvenlik güçlerine teslim olmuştu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.