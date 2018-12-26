Hindistan'da bina çöktü: 4 ölü, 4 yaralı

Ülke basınında yer alan habere göre, eyaletin Jehanabad bölgesinde eski bir binanın çökmesi sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Çöken binada mahsur kalanların olabileceğinden endişe ediliyor. Olay yerine arama ve kurtarma ekiplerinin gönderildiği kaydedildi.