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Hindistan'da bir binada çıkan yangında 6 kişi öldü

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de apartmanda çıkan yangında 6 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı.

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NDTV kanalının haberine göre, Zakir Nagar bölgesinde 4 katlı binanın elektrik sayacındaki kısa devre nedeniyle yerel saatle 02.00 civarında yangın çıktı.

Yetkililer, apartman sakinlerinin çoğunun uykuda olduğu esnada çıkan yangında 2'si çocuk 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 2'si itfaiyeci 11 kişinin de yaralandığını belirtti.

Yaralılardan bazılarının alevlerden kurtulmak için binadan atlayanlar olduğu ifade edilirken, yangın sırasında binada bulunan yaklaşık 20 kişinin de kurtarıldığı kaydedildi.

Yangında, 7 araba ve 19 motosikletin de kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

Yerel basında çıkan bazı haberlerde yaralı sayısı 7'si ağır 16 kişi olarak paylaşıldı.

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