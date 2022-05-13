İSTANBUL 25°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Mayıs 2022 Cuma / 12 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    15,4765
  • EURO
    16,1423
  • ALTIN
    900.81
  • BIST100
    2419.23
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Hindistan'da binada yangın: 26 ölü, 30 yaralı
Dünya

Hindistan'da binada yangın: 26 ölü, 30 yaralı

Hindistan'ın Delhi şehrindeki Mundka metro istasyonu yakınındaki bir binada çıkan yangında en az 26 kişinin hayatını kaybettiği, 30'dan fazla kişinin de yaralandığı açıklandı.

IHA13 Mayıs 2022 Cuma 22:27 - Güncelleme:
ABONE OL

Hindistan'ın Delhi şehrinde Mundka metro istasyonu yakınındaki bir binada yangın çıktı. Olayda en az 26 kişinin hayatını kaybettiği, 30'dan fazla kişinin ise yaralandığı açıklandı. Güvenlik kamerası görüntülerinde binanın 1'inci katındaki dumanların hızla yayıldığı görüldü. Binada birçok şirkete ait ofisin bulunduğu öğrenilirken, binadakilerin panikle camlardan atlamaya çalıştığı belirtildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile binada mahsur kalan 60 kişinin kurtarıldığı açıklandı. İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki çalışmalarını sürdürdüğü belirtilirken, yangının jeneratörden çıktığı öğrenildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.