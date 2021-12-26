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Dünya

Hindistan'da bir fabrikanın buhar kazanının patlaması sonucu 6 kişi öldü

Hindistan'ın Bihar eyaletindeki bir fabrikanın buhar kazanının patlaması sonucu 6 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

AA26 Aralık 2021 Pazar 12:44 - Güncelleme: 26 Aralık 2021 Pazar 12:44
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Eyalete bağlı Patna bölgesinin 95 kilometre kuzeyindeki sanayi bölgesindeki gıda fabrikasında patlama meydana geldi.

Patlamanın etkisiyle çevre bina ve evlerde küçük çaplı hasarlar oluştu. Olayda 6 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Arama kurtarma ve acil yardım ekipleri fabrikada çalışmalarını sürdürürken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Yetkililer, patlamanın sebebinin henüz bilinmediği ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bilgisini paylaştı.

Hindistan'da yetersiz güvenlik tedbirleri sebebiyle sıklıkla yangın ve patlamalar meydana geliyor.

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