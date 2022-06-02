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Dünya

Hindistan'da bir kişi kendisine her öğünde erişte hazırlayan karısından boşand

Hindistan'da bir kişi, kendisine her öğünde sadece erişte hazırladığı gerekçesiyle karısından boşandı.

AA2 Haziran 2022 Perşembe 17:18 - Güncelleme:
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The New Indian Express'e (TNIE) göre, Maggi marka erişte kullanıldığı gerekçesiyle "Maggi davası" olarak nitelendirilen dava, Hindistan'ın Karnataka eyaletinin Ballari kentinde mahkemede görüldü.

Hakim ML Raghunath, boşanma davasının adam tarafından açıldığını belirterek, karısının kahvaltı, öğle ve akşam yemeklerinde hazır Maggi eriştesi dışında başka bir yemek hazırlamayı bilmediğini belirtti.

Hakim, çiftin anlaşmalı boşandığını doğruladı.

- BENZER DAVALAR YAŞANDI

Times of India'ya göre, Karnataka'nın Mysuru kentinde benzer vakalar yaşandı.

Bir koca, takım elbisenin rengini doğru seçmediği iddiasıyla karısına boşanma davası açtı.

Başka bir adam, yemeğe fazla tuz atmakla suçladığı karısından ayrılmak için mahkemeye başvurdu.

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