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Dünya

Hindistan'da bir Kovid-19 vakası yüzünden 40 bin kişi karantinaya alındı

Hindistan'ın Pencap eyaletinde 20 köyde 40 binden fazla kişi, sadece bir vakayla bağlantılı olarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle karantina altına alındı.

AA27 Mart 2020 Cuma 17:01 - Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 17:03
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BBC'nin haberine göre, Almanya ve İtalya'yı ziyaret ettikten sonra kendisini tecrit etmeyen 70 yaşındaki bir din adamının öldükten sonra yeni tip koronavirüsten yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Baldev Singh isimli adamın, ölmeden kısa süre önce Sih festivali Hola Mohalla'ya katıldığı, 6 gün süren festivali her gün yaklaşık 10 bin kişinin ziyaret ettiği belirtildi.

Singh'in ölümünden sonra 19 yakınına yapılan testlerin pozitif çıktığı, bugüne kadar doğrudan temas ettiği 550 kişinin izinin sürülebildiği, yaşadığı bölgede 15 köyün giriş çıkışlara kapatıldığı kaydedildi.

Yine bu bölgeye komşu bir yörede 5 köyün daha karantinaya alındığı ifade edildi.

Bu arada Racastan eyaletinin tekstil şehri Bhilwara'da bir hastadan enfekte olan bir grup doktorun, yeni tip koronavirüsü yüzlerce kişiye bulaştırmış olabileceğinden endişe ediliyor.

Olayla bağlantılı olarak Bhilwara yakınındaki köylerde 7 bin kişinin evde karantina altına alındığı belirtildi.

Worldometer'in son güncellemesine göre, Hindistan'da doğrulanmış Kovid-19 vaka sayısı 861.

Dünyada test yapılma oranı en düşük ülkelerden biri olan Hindistan'da gerçek vaka sayısının çok daha yüksek olabileceği dile getiriliyor.

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