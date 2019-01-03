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Hindistan'da bir Müslüman inek çaldığı şüphesiyle linç edildi

Hindistan'ın Bihar eyaletinde inek çaldığından şüphelenilen bir Müslüman'ın linç edildiği bildirildi.

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Polis memuru K.D. Singh, Araria bölgesinde 55 yaşındaki Muhammed Kabul'un, köydeki büyükbaş hayvanları ve inekleri çaldığı şüphesiyle bir çete tarafından sopalarla dövülerek öldürüldüğünü belirtti.

Singh, Simarbani köyünde yaşanan olayla ilgili soruşturma ve Kabul'a saldıran çete üyelerini yakalamak için çalışma başlatıldığını ifade etti.

India Today'de yer alan haberde, olayın görüntülerinin kaydedildiği bir videoda Kabul'un, çete üyelerine kendisini öldürmemeleri için yalvardığının görüldüğü belirtildi.

Çete üyelerinin Kabul'un yüzünü tekmeleyerek sopalarla vurduğu ve "hırsız" diye bağırdığı ifade edilen haberde, çetenin Kabul ölene kadar saldırmayı sürdürdüğü vurgulandı.

Polisin, 29 Aralık gecesi yaşanan olaydan, videonun sosyal medyada yer almasından 2 gün sonra haberdar olduğu kaydedildi.

Hindu inancında inek kutsal kabul edildiğinden Hinduların büyük bölümü sığır kesmiyor ve etini yemiyor.

Hindistan'da yakın dönemde hayvanları kesimhaneye götürdükleri ve et yedikleri iddiasıyla özellikle Müslüman azınlığa yönelik çok sayıda nefret saldırısı düzenlendiği ifade ediliyor.

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