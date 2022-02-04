İSTANBUL 6°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Şubat 2022 Cuma / 16 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5522
  • EURO
    15,3431
  • ALTIN
    789.83
  • BIST100
    1979.83
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Hindistan'da bir okul daha başörtülü Müslüman öğrencilerin derse girmesini yasakladı
Dünya

Hindistan'da bir okul daha başörtülü Müslüman öğrencilerin derse girmesini yasakladı

Hindistan'ın güneyindeki Karnataka eyaletinde bir devlet okulunda daha başörtülü Müslüman öğrencilerin derslere girmesi yasaklandı.

AA4 Şubat 2022 Cuma 17:57 - Güncelleme: 4 Şubat 2022 Cuma 17:58
ABONE OL

Karnataka'nın Udupi bölgesindeki bir devlet okulunda sağcı gruplara mensup bazı öğrencilerin iktidardaki Bharatiya Janata Partisinin tercih ettiği renk olan safran renginde eşarp takması ve Müslüman kızların başörtüsü takmasına karşı çıkmasının ardından, yirmiyi aşkın Müslüman kızın dün başörtüsüyle derslere katılması engellendi.

Olay, sosyal medya platformlarında gündem olurken Twitter'da "Başörtüsü Hakkımızdır" etiketi trend oldu.

- Başörtülü kızlara destek geldi

Muhalefetteki Kongre Partisi Milletvekili Shashi Tharoor, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, başörtülü öğrencileri desteklediği için hedef oldu.

Kızların derslere katılımına izin verilmesi gerektiğini söyleyen Tharoor, "Başörtüsü yasaksa Sih türbanı ne olacak? Hindu'nun alnındaki iz? Hristiyan'ın haçı?" şeklinde paylaşım yaptı.

Cammu Keşmir'in eski Başbakanı Omar Abdullah da başörtülü öğrencilere destek verdi.

Geçen ay da Udupi'de başka bir devlet okulunda başörtülü öğrencilerin derslere girmesine izin verilmemişti.

Karnataka'da eyalet hükümeti, okullardaki üniformalarla ilgili yönergeleri düzenlemek için bir komite oluşturacağını belirtti.

Hindistan'daki aktivist ve uzmanlar, öğrencilerin başörtüsü takmasının yasaklanmasını kınıyor.

Müslümanlar 1,3 milyarlık Hindistan nüfusunun yaklaşık yüzde 14'ünü oluşturuyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.