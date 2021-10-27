Hindistan'da casus yazılım ''Pegasus'' iddialarının soruşturulması için komite kuruldu

AA 27 Ekim 2021 Çarşamba 14:00 - Güncelleme: 27 Ekim 2021 Çarşamba 14:01

Hindistan Yüksek Mahkemesi, gazeteci, aktivist ve muhalif siyasetçilerin, hükümetin "Pegasus" yazılımı kullandığına dair iddialarının soruşturulması için verdikleri dilekçeleri bir araya getirip inceledi.

Mahkeme, konuyla ilgili bağımsız bir soruşturma komitesi kurulmasına karar verdi.

Karar kapsamında, emekli bir hakimin başkanlık edeceği komitenin, çalışmalarını yıl sonunda neticelendirmesi bekleniyor.

- YANKI UYANDIRAN "CASUS YAZILIM"

İngiliz gazetesi Guardian'ın temmuz ayındaki haberinde, 17 medya kuruluşu tarafından yürütülen araştırmada, NSO Group'a ait casus yazılımın küresel çapta yaygın ve kötü amaçlar için kullanıldığı ileri sürülmüştü.

Bahreyn, Kazakistan, Meksika, Fas, Azerbaycan, Ruanda, Suudi Arabistan, Macaristan, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere en az 10 hükümetin NSO Group'un müşterisi olduğu iddia edilmişti. Casus yazılımın aktivist, gazeteci, avukat ve siyasileri hedef almak için hükümetlere satıldığı savunulmuştu.

İddiaya göre, bir telefonu "gözetleme" cihazına dönüştürebilen bu casus yazılımla, kullanıcının bilgisi ve izni olmadan mikrofon, kamera, mesajlar, ses kayıtları ve rehber gibi çok sayıda uygulamaya erişim sağlanabiliyor.

Ruanda, Fas, Hindistan, Macaristan ve Suudi Arabistan 50 binden fazla telefon numarasının olduğu listede adı geçen kişilerin telefonlarını takip için Pegasus'u kullandıkları iddialarını yalanladı. Azerbaycan, Bahreyn, Kazakistan, Meksika ve BAE hükümetleri ise henüz iddialara yanıt vermedi.

NSO Group da hakkındaki tüm suçlamaları reddetti.