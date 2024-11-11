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Dünya

Hindistan'da çatışma: 10 ölü

Hindistan'ın Manipur eyaletinde çıkan çatışmada 10 silahlı militanın güvenlik güçlerince öldürüldüğü, bir polisin yaralandığı bildirildi.

AA11 Kasım 2024 Pazartesi 17:09 - Güncelleme:
Hindistan'da çatışma: 10 ölü
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Konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklar, India Today gazetesine yaptıkları açıklamada, Manipur'daki Kuki topluluğu mensubu olduğundan şüphelenilen silahlı "militanların" Merkezi Yedek Polis Gücü (CRPF) karakoluna saldırı düzenlediklerini bildirdi.

Saldırının ardından Jiribam bölgesinde çatışma çıktığı ve 10 saldırganın güvenlik güçlerince öldürüldüğü, birinin yaralandığı açıklandı.

Çatışmada bir polisin hafif yaralandığı, ekiplerin çatışmanın ardından saldırganlara ait mühimmatı ele geçirdiği kaydedildi.

"Kuki topluluğu mensuplarının", Meitei topluluğu üyelerine ait birkaç evi ateşe verdiği belirtildi.

Hindistan hükümeti, 17 Eylül'de, Manipur eyaletinde Kuki ile Meitei toplulukları arasındaki şiddet olaylarına çözüm getirmek için yol haritasının belirlendiğini ve bu topluluklarla görüşüldüğünü açıklamıştı.

Görüşmelerin ardından 19 Ekim'de taraflar arasında çatışmalar yeniden patlak vermişti. Kuki topluluğu mensubu olduğundan şüphelenilen kişiler, polis karakoluna saldırı düzenlemiş ve ardından çatışma çıkmıştı. Silah ve bombalarla düzenlenen saldırının ardından Meitei topluluğuna ait 3 ev, Kukiler tarafından ateşe verilmişti.

Manipur Emniyet Müdürü Rajiv Sing, güvenlik güçlerinin çabalarıyla durumun kontrol altına alındığını ve şiddetin daha fazla tırmanmasını önlemek için ilave güvenlik güçlerinin görevlendirildiğini ifade etmişti. Sing, devam eden krize en iyi çözümün her iki toplum arasında "barışçıl bir diyalog" olacağını belirterek, olayların tırmanma ihtimaline karşı emniyetin yüksek alarm durumuna geçirildiğini kaydetmişti.

- MANİPUR'DAKİ ŞİDDET OLAYLARI

Eyalet nüfusunun yüzde 53'ünü oluşturan Meitei topluluğunun, "Planlanmış Kabile" kategorisine dahil edilmedikleri gerekçesiyle düzenlediği gösterilerde başta Kuki topluluğu olmak üzere diğer bazı etnik grupların buna karşı çıkması nedeniyle 3 Mayıs 2023'ten itibaren şiddet olayları yaşanmaya başlamıştı.

Askere 4 Mayıs'ta "Vur" emrinin verildiği eyalette şiddet olayları yüzünden ölü sayısı 225'e çıkmış, 60 binden fazla kişi yerinden edilmişti.

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