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Dünya

Hindistan'da Corbevax aşısının uygulanması onaylandı

Hindistan, tüm yetişkinler için yerli üretim Corbevax aşısının Kovid-19 hatırlatma dozu olarak uygulanmasına izin verdi.

AA4 Haziran 2022 Cumartesi 16:27 - Güncelleme:
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Hindustan Times'ın haberine göre Genel İlaç Kontrolörlüğü (DCGI), "Biological E" firmasının geliştirdiği Kovid-19 aşısının, 18 yaş üstündeki kişiler için hatırlatma dozu olarak kullanılmasını onayladı.

Ülkede, yerli biyoteknoloji şirketi Bharat Biotech tarafından üretilen "Covaxin" yada "Covishield" adıyla üretilen AstraZeneca aşısını iki doz alan kişilerin hatırlatma dozu yaptırabileceği bildirildi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği Worldometers internet sitesine göre, Hindistan dünyada en fazla vaka tespit edilen 2. ve virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 3. ülke konumunda bulunuyor.

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