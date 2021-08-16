Hindistan'da dans tutkunu polis memuru sosyal medyada gündem oldu

AA 16 Ağustos 2021 Pazartesi 10:19 - Güncelleme: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 10:20

BBC'nin haberine göre, Mumbai şehrinde polis memuru olarak görev yapan Amol Kamble, uzun zamandır profesyonel dansçı olmanın hayalini kuruyordu.

Çocukluk yıllarında televizyonda gördüğü dans hareketlerini öğrenmek ve ustalaşmak için saatlerini geçirdiğini belirten polis memurunun dansa olan ilgilisi artarak devam etti.

Hayallerini gerçekleştirmekle hayat şartları arasında kalan Amol, polis teşkilatına katıldı ancak dans etmekten de asla vazgeçmedi.

Sosyal medya platformu TikTok'a yüklediği videolar milyonlarca kez izlenen 39 yaşındaki polis memuru, kısa zamanda internet yıldızına dönüştü.

Hindistan'ın geçen sene TikTok uygulamasını yasaklamasının ardından dans tutkunu polis memuru, diğer bir sosyal medya platformu olan Instagram'dan dans görüntülerini paylaşmaya başlamasıyla kısa sürede binlerce takipçiye ulaştı.