Hindistan'da domuz gribi: 180 can aldı

Yerel basındaki haberlere göre, bu yıl eyalette bin 766 kişide domuz gribi olarak da bilinen H1N1 virüsü tespit edildi. Şu ana kadar H1N1 virüsü nedeniyle 180 kişi yaşamını yitirdi. Domuz gribi vakalarının son iki ayda artış gösterdiği vurgulanırken, 32 kişinin son 20 günde öldüğü belirtildi. Sağlık Bakanlığı halka hijyen konusunda uyarı yaptı, binlerce ev önlem için ilaçlandı.