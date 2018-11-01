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Hindistan'da domuz gribi vakaları artıyor

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde, ocak ayından bu yana 302 kişinin domuz gribi nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

  • AA
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Hindistan basınında yer alan haberlerde, Maharaştra eyaletinde ocak ayından bu yana hastalık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 302'ye yükseldiği kaydedildi.

Eyalette aynı süre zarfında 2 bin 375 kişinin virüsten etkilendiği, domuz gribi tespit edilen 325 kişinin tedavi altında olduğu ifade edildi.

Ülke genelinde bu yıl yaklaşık 7 bin kişiye domuz gribi teşhisi konulurken, salgın daha çok Maharaştra, Racastan ve Gucerat eyaletlerinde görüldü.

Geçen yıl eyalette 778 kişi domuz gribi nedeniyle yaşamını yitirmişti.

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