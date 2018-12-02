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Hindistan'da düğünde gıda zehirlenmesi sonucu 3 kişi öldü, 253 kişi hastaneye kaldırıldı

Hindistan'da düğün davetinde ikram edilen yiyeceklerden zehirlendiği düşünülen 3 kişi yaşamını yitirdi, yüzlerce kişi hastanelik oldu.

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Hindustan Times'ın haberine göre emniyet yetkilisi Rajeev Rautela, Uttarakhand eyaletine bağlı Bageshwar bölgesinde bir düğünde, aralarında gelin ve damadın da olduğu 253 kişinin, dağıtılan yiyecekleri yedikten sonra rahatsızlanarak çeşitli hastanelere kaldırıldığını belirtti.

Rautela, yediklerinden zehirlendikleri değerlendirilen, 2'si 5 ve 10 yaşlarında çocuk olmak üzere 3 kişinin öldüğünü bildirdi.

Yerel basında yer alan haberlerde, hastaneye kaldırılanlardan 10'unun durumunun ağır olduğu kaydedildi.

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