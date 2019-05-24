Eğitim merkezinde can pazarı! Öğrenciler camlardan atladı

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Hindistan'da eğitim merkezinde çıkan yangında 12 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'da bulunan bir eğitim merkezinde yangın çıktı. En az 12 kişinin hayatını kaybettiği belirtilen yangında, öğrencilerin camdan atladığı görüntüler amatör kameralara yansıdı.

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Yangın, Hindistan´ın Surat şehrinde bulunan Takshila Kompleksi´nde çıktı. Yerel medya, yangının, binanın 3´üncü ve 4´üncü katlarında çıktığını; en az 12 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
 
BAŞBAKAN MODİ´DEN YANGINA DAİR TWEET
 
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, resmi Twitter hesabından yangına dair yaptığı açıklamada, "Surat'ta meydana gelen yangın son derece trajik. Düşüncelerim acılı ailelerin yanında. Yaralananlar çabucak iyileşmesini diliyorum. Gujarat Hükümetinden ve yerel makamlardan, etkilenenlere mümkün olan her türlü yardımı sağlamalarını istiyorum" dedi.

88 yaşındaki kadına yumruklu saldırı

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