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Dünya

Hindistan'da evlerine dönemeyen göçmen işçiler eylem yaptı

Hindistan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla ilan edilen sokağa çıkma yasağından ötürü evlerine dönemeyen binlerce göçmen işçi, Maharaştra ile Madya Pradeş eyaletlerinin sınırında protesto gösterisi düzenledi.

AA14 Mayıs 2020 Perşembe 23:07 - Güncelleme: 14 Mayıs 2020 Perşembe 23:07
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NDTV kanalının haberine göre, Maharaştra yönetiminince eyalet sınırına kadar taşınan göçmen işçiler, dün geceden beri Madya Pradeş yönetimi tarafından kendilerini taşıması için gönderilecek araçları bekliyor.

Göçmen işçilerden Sailesh Tripathi, arkadaşlarının birkaç aylık bebeklerle seyahat ettiklerini anımsatarak, "Kimse bizimle ilgilenmiyor. Dün geceden beri burada aç ve susuz bir şekilde bekliyoruz." dedi.

Madya Pradeş eyaletinin kendileri için yiyecek ve araç ayarlamamasından ötürü eyalet sınırında protesto gösterisi düzenleyen işçiler, sınırdaki polis noktasına taş ve sopa fırlattı.

Olaylarda ölü veya yaralı olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Hindistan'ın Karnataka eyaletinde 8 Mayıs'ta, Gucerat eyaletinde 4 Mayıs'ta ve Madya Pradeş eyaletinde 3 Mayıs'ta evlerine dönmek isteyen göçmen işçiler, protesto gösterisi düzenlemişti.

Gucerat eyaletindeki olaylarda 2 polis memuru yaralanmış, 120 kişi gözaltına alınmıştı.

Ülkede, 25 Mart'tan bu yana uygulanan sokağa çıkma yasağı kapsamında toplu ulaşımın olmaması nedeniyle göçmen işçiler yollara düşmüştü.

Hükümet tarafından göçmen işçilerin evlerine dönebilmesi için ayarlanan tren ve otobüs seferleri yetersiz kalmıştı.

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