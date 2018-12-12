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İktidardaki Bharatiya Janata Partisi (BJP), partinin kalesi olarak kabul edilen Çatisgarh, Racastan ve Madhya Pradeş eyaletlerinde seçimi kaybetti

Hindistan'da 5 eyalette yapılan meclis seçimlerinde iktidardaki Bharatiya Janata Partisi (BJP), Hindistan Ulusal Kongresi (INC) Partisine karşı büyük oranda oy kaybetti.

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Resmi sonuçlara göre, Başbakan Nerandra Modi liderliğindeki BJP, partinin kalesi olarak kabul edilen Çatisgarh, Racastan ve Madhya Pradeş eyaletlerinden yenilgiyle ayrıldı.

Modi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yenilgiyi kabul ederek,"Halkın kararını alçak gönüllülükle kabul ediyoruz. Çatisgarh, Racastan ve Madhya Pradeş halkına bizlere bu eyaletlere hizmet etme şansı verdikleri için teşekkür ediyorum. Bu eyaletlerdeki BJP hükümetleri, halkın refahı için yorulmadan çalıştı." ifadelerini kullandı.

INC Başkanı Rahul Gandhi, başkent Yeni Delhi'de basına yaptığı açıklamada, “Bu, Kongre işçilerinin, küçük tüccarların, çiftçilerin bir zaferi. Bu, kongre partisi için büyük bir sorumluluk ve bizler çalışacağız. Bu eyaletlere bir vizyon sunacağız. Bu eyaletlere gurur duyabilecekleri bir hükümet sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Telangana eyaletinde seçimin galibi yerel bir parti olan Telangana Rashtra Samithi (TRS) olurken, Mizoram eyaletinde ise oyların çoğunu yine yerel bir parti olan Mizo Ulusal Cephesi (MNF) aldı.

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