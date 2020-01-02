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Dünya

Hindistan'da facia: Çıkan yangında fabrika çöktü

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi yakınlarında çıkan yangında fabrika çöktü, 1 itfaiyeci enkaz altında kalırken, 17 kişi yaralandı

AA02.01.2020  12:46 - Güncelleme: 02.01.2020  12:46

Hindistan basınında çıkan haberlere göre, yetkililer, Peera Garhi bölgesinde sabah erken saatlerde yangın çıkan 4 katlı pil fabrikasının, itfaiye ekiplerinin alevlere müdahale ettiği esnada meydana gelen patlamanın ardından çöktüğünü bildirdi.

Yetkililer, bir itfaiyecinin enkaz altında kaldığını, çoğu itfaiyeci 17 kişinin yaralandığını duyurdu.

Olay yerinde 35 itfaiye aracının bulunduğunu ve Ulusal Afet Müdahale Gücü (NDRF) ekiplerinin de olay mahaline intikal ettiğini kaydeden yetkililer, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Kurtarma ekipleri, yanan pillerden yükselen dumanın zehirli olma ihtimaline karşı aşırı ihtiyatlı hareket ettiklerini ve yanıcı maddeleri olay yerinden uzaklaştırdıklarını belirtti.

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