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Dünya

Hindistan'da facia: Çok sayıda ev yıkıldı

Hindistan'ın Himaçal Pradeş eyaletindeki sel ve toprak kaymaları nedeniyle evlerin yıkıldığı anlar amatör kameralara yansıdı. Sel ve toprak kaymalarında en az 60 kişi hayatını kaybetti.

IHA16 Ağustos 2023 Çarşamba 14:44 - Güncelleme:
Hindistan'da facia: Çok sayıda ev yıkıldı
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Hindistan'ın kuzeyindeki Himaçal Pradeş eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarının bilançosu ağırlaşıyor. Eyalet Başbakanlığı verilerine göre sel ve toprak kaymaları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60'a ulaştı. Üç otoyol da dahil olmak üzere yaklaşık 700 yol ulaşıma kapandı. Elektrik ve su kaynaklarında da büyük hasar meydana geldi. Eyalet Başbakanı Sukhvinder Singh Sukhu yaptığı açıklamada, "Eyaletimiz zorlu bir süreçten geçiyor ve son günlerde uzun süre iyileşemeyecek derecede yaralar aldık. Ancak biz halkın yanındayız ve onlara mümkün olan her türlü yardımı sağlayacağız" dedi.

ÇOK SAYIDA EV ÇÖKTÜ

Sel ve toprak kaymaları sonucu eyaletin başkenti Shimla'nın Krishna Nagar bölgesinde en az 8 ev yıkıldı. Mandi bölgesinde de toprak kayması sonucu zemini boşalan 2 katlı bir ev yerle bir oldu. Mandi'nin farklı noktasındaki tek katlı 3 ev de yıkıldı. Evlerin yıkıldığı anlar amatör kameralara yansıdı.

  • sel felaketi
  • Himaçal Pradeş
  • toplum felaketi
  • Hindistan

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