Hindistan'da otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 10 çocuk hayatını kaybetti

Ülke basınında yer alan habere göre, yetkililer, Gujarat eyaletinde Dang bölgesinde ormanlık alanda yaklaşık 70 öğrenciyi taşıyan bir otobüsün uçuruma yuvarlandığını kaydetti.

Kazada 10 çocuğun yaşamını yitirdiğini belirten yetkililer, otobüsteki diğer çocukların arama kurtarma ekipleri tarafından çıkarıldığını ifade etti.

Yaralı çocuklar çevredeki hastanelere kaldırıldı.