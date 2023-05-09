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Dünya

Hindistan'da feci kaza! 22 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs, köprüden nehir yatağına uçtu. Feci kazada 22 kişi hayatını kaybetti.

IHA9 Mayıs 2023 Salı 11:32 - Güncelleme:
Hindistan'da feci kaza! 22 kişi hayatını kaybetti
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Hindistan'da bir otobüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi faciaya neden oldu. Hindistan'ın Khargone bölgesinde yer alan Dogargon köyünde sabah saatlerinde bir otobüs sürücüsü köprüden geçtiği sırada hız yapmasının ardından direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yaklaşık 50 yolcunun bulunduğu belirtilen otobüs, köprüden nehir yatağına düştü. Kazada 3'ü çocuk 22 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenler arasında sürücünün de bulunduğu belirtildi. Olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, yaralının hastaneye kaldırıldığı ifade edildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, kaza ile ilgili derin üzüntü duyduğunu belirterek başsağlığı dileğinde bulundu.

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