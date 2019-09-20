20°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7137
  • 6,3234
  • 275.213
  • 100339
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Hindistan'da foseptikteki zehirli gazı soluyan 5 kişi öldü

Hindistan'ın Gucerat eyaletinde bir foseptikteki zehirli gazı soluyan aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Hindustan Times'ın haberine göre, polis, Patan bölgesine bağlı Gujarvada köyünde atık suyun toplandığı foseptiğe düşen 1 kadın ile onu kurtarmak için lağım çukuruna inen diğer 4 kişinin soludukları zehirli gaz nedeniyle boğularak yaşamını yitirdiğini belirtti.

Ranjanaben isimli kadının, yanlışlıkla tuğladan kapağına bastığı foseptiğe düştüğünü kaydeden polis, kadını kurtarmak için lağım çukuruna inen eşinin soluduğu zehirli gaz nedeniyle bilincini kaybettiğini aktardı.

Ranjanaben ve eşini kurtarmak için çukura inen aileden diğer 3 kişinin de aynı kaderi paylaştığını ifade eden polis, söz konusu 5 kişinin hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybettiğini bildirdi.

Yaşamını yitirenlerin yaşlarının 40 ila 65 olduğu bilgisi paylaşıldı.

Polislere tehditler savurdu: Kendinize haritadan yer beğenin

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Dikkat! 440 bin aboneye son uyarı: Elektriğiniz kesilebilir

Dikkat! 440 bin aboneye son uyarı: Elektriğiniz kesilebilir

Meteorolojiden İstanbul için önemli uyarı!

Meteorolojiden İstanbul için önemli uyarı!

CHP ve İP terör örgütü PKK’nın kınanmasını engelledi

CHP ve İP terör örgütü PKK’nın kınanmasını engelledi

466 milyon yıllık gizem çözüldü!

466 milyon yıllık gizem çözüldü!

İş sözü verilen binlerce kişiden başvuru yağdı: Torpilliye CHP, torpilsize İBB bakacak!

İş sözü verilen binlerce kişiden başvuru yağdı: Torpilliye CHP, torpilsize İBB bakacak!

Mavi Kuş sevmeyenler derneği!

Mavi Kuş sevmeyenler derneği!

'Biz bir gün başkan her gün savaşıyor'

'Biz bir gün başkan her gün savaşıyor'

Trump'a tepki: Nasıl cevap vereceklerini Suudiler düşünsün

Trump'a tepki: Nasıl cevap vereceklerini Suudiler düşünsün
 

POPÜLER HABERLER

15 yaşındaki genç kızı, dakikalarca su altında tutarak boğdu

15 yaşındaki genç kızı, dakikalarca su altında tutarak boğdu

Çorum'a bile leblebi gönderiliyor! İşte o ilçemiz

Çorum'a bile leblebi gönderiliyor! İşte o ilçemiz

Yılın belli aylarında görünüyor, sular çekilince ortaya çıktı

Yılın belli aylarında görünüyor, sular çekilince ortaya çıktı

'Hayalet Köy' böyle görüntülendi

'Hayalet Köy' böyle görüntülendi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA