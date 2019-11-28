17°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7651
  • 6,3504
  • 270.214
  • 106738
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Hindistan'da Gandi'nin katiline 'vatansever' diyen milletvekili tartışmaya yol açtı

Hükümetteki Hindistan Halk Partisi (BJP) milletvekili Pragya Sing'in, Mahatma Gandi'ye suikast düzenleyen Nathuram Godse için 'vatansever' demesi ülkede tartışmalara sebep oldu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Hint basınındaki haberlere göre, milletvekili Pragya Sing, parlamentoda yaptığı konuşmada, Mahatma Gandi'nin katili Nathuram Godse'yi vatansever olarak nitelendirdi.

Milletvekilinin, Gandi'nin katilini kahraman olarak nitelemesinin ardından muhalefet partileri Sing'in konuşmasını yarıda keserek parlamentoda protesto düzenledi.

Sing'e kendi partilileri de oturması çağrısında bulundu.

Muhalefetteki Hindistan Ulusal Kongresinin eski lideri Rahul Gandi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Terörist Pragya, terörist Godse'ye vatansever diyor. Hindistan parlamentosu tarihinde üzücü bir gün." ifadelerini kullandı.

Tüm Hindistan Müslüman Meclisi Birliği Başkanı (AIMIM) ve Haydarabad Milletvekili Asaduddin Uveysi, Twitter'dan yaptığı paylaşımında, Hindistan Başkanı Narendra Modi'yi etiketleyerek "Başbakan harekete geçmeyecek mi?" ifadelerine yer verdi.

Uveysi, parlamento çıkışı yaptığı açıklamada, Pragya Sing'in daha öncede benzer görüşleri dile getirdiğini anımsatarak "Bu gösteriyor ki Pragya Sing, Gandi'nin düşmanı ve onu öldürenin destekçisi." diye konuştu.

Konuyla ilgili sosyal medyada on binlerce paylaşım yapılırken, milletvekilinin açıklamalarına toplumun birçok kesiminden tepki yağdı.

- KENDİ PARTİSİNDEN DE TEPKİ GELDİ
 
Savunma Bakanı Rajnath Sing, yaptığı açıklamada, "Sadece Godse'ye vatansever denilmesini değil, böyle bir düşünceyi bile kınıyoruz. Mahatma Gandi'nin ideolojisi daha önce olduğu gibi bugün de geçerli." dedi.

Pragya Sing, bu yılın başında seçim kampanyası sırasında yaptığı bir konuşmada benzer görüşleri dile getirerek "Nathuram Godse, bir vatansever ve vatansever olarak kalacak." demişti.

Mahatma Gandi, 30 Ocak 1948'de radikal Hindu milliyetçisi Nathuram Godse'nin suikastı sonucu 79 yaşında hayatını kaybetmişti.

Suikastın ardından mahkemede yargılanan Godse, suçlu bulunarak 15 Kasım 1949'da Bihar eyaletindeki Ambala Merkez Hapishanesi'nde idam edilmişti.

Mehmetçiğe yerli ve milli destek! Teslimat 52 bini geçti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan konuşuyor

Başkan Erdoğan konuşuyor

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

Bakan Kurum açıkladı: 20 katına kadar ceza gelebilir

Bakan Kurum açıkladı: 20 katına kadar ceza gelebilir

O ilimizden rekor! Turistler resmen akın etti

O ilimizden rekor! Turistler resmen akın etti

16. yüzyıldan kalma! Görkemiyle yıllara meydan okuyor

16. yüzyıldan kalma! Görkemiyle yıllara meydan okuyor

Ünlü oyuncunun yeğenine şiddet uygulamıştı... Cezası belli oldu

Ünlü oyuncunun yeğenine şiddet uygulamıştı... Cezası belli oldu

Çekmeköy'de tuhaf olay! Dayak yedi, sinirini bakın nasıl çıkardı

Çekmeköy'de tuhaf olay! Dayak yedi, sinirini bakın nasıl çıkardı

Süresiz nafakada düğüm çözüldü: İşte yeni düzenleme

Süresiz nafakada düğüm çözüldü: İşte yeni düzenleme
 

POPÜLER HABERLER

Çekmeköy´de tuhaf olay! Dayak yedi, sinirini bakın nasıl çıkardı

Çekmeköy´de tuhaf olay! Dayak yedi, sinirini bakın nasıl çıkardı

Dünyanın en soğuk şehri! 250 bin kişi yaşıyor

Dünyanın en soğuk şehri! 250 bin kişi yaşıyor

Mehmetçiğe yerli ve milli destek! Teslimat 52 bini geçti

Mehmetçiğe yerli ve milli destek! Teslimat 52 bini geçti

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA