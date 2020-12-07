Hindistan'da gizemli hastalık: 300 kişi hastanelik oldu

Hindistan'ın Andra Pradesh Eyaleti'nin Eluru kentinde gizemli hastalık korkusu yaşanıyor.
İlk vaka cumartesi günü rapor edildi. Şimdiye kadar 300 kişi hastalığa yakalandı. Kentteki bir hastanede gözlem altında tutulan kişilerin kan örnekleri incelendi.
Koronavirüs testleri negatif çıktı
Bulaşıcı hastalık belirtisi görülmedi. Ayrıca koronavirüs testleri negatif çıktı. Gizemli hastalığın nedenini belirleme çalışmaları sürüyor.
Yaşlıların yanı sıra gençlerde de görülen hastalığın belirtileri arasında baş ağrısı ve dönmesinin yanısıra mide bulantısı sayılıyor.