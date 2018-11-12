Son Dakika Haberleri 12

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Hindistan'da güvenlik güçleri ile Maocu isyancılar arasında çatışma çıktı

Hindistan'da bugün yerel seçimlerin ilk turunun yapıldığı Çatisgarh eyaletinde güvenlik güçleri ile Maocu isyancılar arasında çıkan silahlı çatışmada ilk belirlemelere göre 4 isyancı öldü, 2 güvenlik görevlisi yaralandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

"Hindustan Times"ın haberine göre, Bijapur bölgesinin Majiguda köyü yakınlarındaki ormanlık alanda, emniyet güçlerinin Maocu isyancılara yönelik operasyonunda isyancıların ateş açması sonucu çatışma çıktı.

Emniyet yetkilisi DM Awasthi, "Çatışmada en az 4 Maocu isyancının öldüğü bildirildi ancak çatışmanın devam etmesi nedeniyle cesetleri henüz ele geçirilmedi." dedi.

Awasthi, Maocu isyancıların operasyon kapsamında bölgede yaya olarak devriye gezen güvenlik güçlerine açtığı ateşte de 2 güvenlik görevlisinin yaralandığını belirtti.

Bu saldırının, halkı seçimleri boykot etmeye çağıran Maocuların son 17 günde eyaletin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği 6'ncı saldırı olduğu kaydedildi.

Çin'in devrimci lideri Mao Zedong'dan ilham alan Maocu isyancılar, 1967'den bu yana Hindistan'ın kuzeyi, doğusu ve merkezindeki birçok eyalette silahlı eylemler düzenliyor. Maocu isyancılar, kabile halklarının ve yoksulların daha geniş haklara sahip olması için çatıştıklarını ileri sürüyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Çocuk ve gençlik kitaplarına ilgi arttı

Çocuk ve gençlik kitaplarına ilgi arttı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Paris'te

Cumhurbaşkanı Erdoğan Paris'te

Libertadores finalindeki Süperclasico maçı nefesleri kesti

Libertadores finalindeki Süperclasico maçı nefesleri kesti

Galatasaray'ın 'ALTIN' jenerasyonu

Galatasaray'ın 'ALTIN' jenerasyonu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA