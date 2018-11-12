Hindistan'da güvenlik güçleri ile Maocu isyancılar arasında çatışma çıktı

"Hindustan Times"ın haberine göre, Bijapur bölgesinin Majiguda köyü yakınlarındaki ormanlık alanda, emniyet güçlerinin Maocu isyancılara yönelik operasyonunda isyancıların ateş açması sonucu çatışma çıktı.

Emniyet yetkilisi DM Awasthi, "Çatışmada en az 4 Maocu isyancının öldüğü bildirildi ancak çatışmanın devam etmesi nedeniyle cesetleri henüz ele geçirilmedi." dedi.

Awasthi, Maocu isyancıların operasyon kapsamında bölgede yaya olarak devriye gezen güvenlik güçlerine açtığı ateşte de 2 güvenlik görevlisinin yaralandığını belirtti.

Bu saldırının, halkı seçimleri boykot etmeye çağıran Maocuların son 17 günde eyaletin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği 6'ncı saldırı olduğu kaydedildi.

Çin'in devrimci lideri Mao Zedong'dan ilham alan Maocu isyancılar, 1967'den bu yana Hindistan'ın kuzeyi, doğusu ve merkezindeki birçok eyalette silahlı eylemler düzenliyor. Maocu isyancılar, kabile halklarının ve yoksulların daha geniş haklara sahip olması için çatıştıklarını ileri sürüyor.