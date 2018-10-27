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Hindistan'da güvenlik güçlerine saldırı: 4 ölü

Hindistan'da Maocu isyancıların düzenlediği saldırıda 4 güvenlik görevlisinin öldüğü, 2'sinin de yaralandığı bildirildi.

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Hindistan haber kanalı NDTV'ye göre, Maocu isyancılar Çatisgarh eyaletinin Bijapur bölgesinde, güvenlik güçlerine ait araca saldırı düzenledi. Maocu isyancılar tarafından, el yapımı bombanın kullanıldığı saldırıda araçtaki 4 güvenlik görevlisinin öldüğü, 2'sinin yaralandığı kaydedildi. Olay yerine takviye ekipler sevk edilirken, yaralıların hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Çin'in devrimci lideri Mao Zedong'dan ilham alan Maocu isyancılar, Hindistan'da 1967'den bu yana birçok eyalette silahlı eylemler düzenliyor.

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