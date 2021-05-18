Hindistan'da hastane denetimine çıkan vekilden skandal sözler: İnek idrarı için

star.com.tr 18 Mayıs 2021 Salı 09:35 - Güncelleme: 18 Mayıs 2021 Salı 09:35

Bir Hintli milletvekili, tıp uzmanlarının insanları alternatif tedaviler kullanmamaya çağırmasına rağmen, vatandaşları Covid-19 ve akciğer enfeksiyonlarına karşı korumak için kendisi gibi inek idrarı içmeye çağırdı.

Pazartesi günü kaydedildiği belirtilen ve sosyal medyada büyük yankı uyandıran bir görüntüde, Madya Pradeş Bhopal Milletveili Pragya Singh Thakur'un, inek idrarı içmenin faydalarını anlatıyor.

Thakur, "Hint ineklerinin idrarını içersek, ciğerlerimizdeki enfeksiyonu azaltır. Her gün inek idrarı içiyorum. Bu yüzden şu anda Covid olmuyorum." dedi.

Hindistan'da iktidardaki faşist Müslüman düşmanı BJP partisinin üyesi olan milletvekilinin, hastane denetleme sırasında yaptığı konuşma bir yana, maskesiz dolaşması da tepkilere neden oldu.

Thakur son haftalarda, seçmenleri ölümcül bir Covid-19 dalgasıyla savaşırken ortadan kaybolduğu için eleştirilerin hedefindeydi.

BAŞKA BİR BJP VEKİLİ DE AYNI ÇAĞRIYI YAPMIŞTI

Mayıs ayının başlarında, BJP milletvekili Surendra Singh de insanları inek idrarı içmeye çağırmıştı.

Hintli doktorlar, Hinduizmin kutsal hayvanının dışkısının Covid-19 için etkili bir alternatif tedavi olduğu iddialarını ortadan kaldırmaya çalıştı.

Hindistan Tıp Derneği'nin ulusal başkanı Dr. JA Jayalal, geçen hafta Reuters'e verdiği demeçte, "İnek gübresi veya idrarının Covid-19'a karşı bağışıklığı artırmak için işe yaradığına dair somut bilimsel kanıt yok, bu tamamen inançlarına dayanıyor. Bunların tüketilmesi riskli." dedi.

Covid-19 salgınına teslim olan Hindistan'da, Pazartesi günü yetkililer, son 24 saatte 281 bin 386 vaka yeni vaka kaydetti. Vaka sayıları 21 Nisan'dan bu yana, ilk kez günlük 300 binin altına düştü.

star.com.tr