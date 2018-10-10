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Hindistan'da havalimanı polisine 'Daha az gülümseyin' talimatı

Hindistan havalimanlarındaki polis memurlarına daha az gülümsemeleri talimatı verildi.

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Indian Express gazetesine göre karar, yolculara karşı güleryüzlü olmanın havalimanlarındaki güvenlik önlemlerinin sıkı olmadığı izlenimini vereceği kaygısıyla alındı.
 
Havalimanlarındaki güvenlikten sorumlu polis birimi CISF'in Genel Müdürü Rajesh Ranjan, "Yolculara karşı aşırı dostane olamayız" dedi ve 11 Eylül saldırıları ile sonuçlanan uçak kaçırma olaylarında, ABD'li güvenlik personelinin havalimanlarındaki nazik tutumunun da gösterildirildiğini hatırlattı.
 
ABD'de 11 Eylül 2001'de kaçırılan uçaklarla gerçekleştirilen saldırılarda en az 3,000 kişi ölmüştü.
 
Ranjan, uluslararası bir şirketle, havalimanı personeline yolculara nasıl davranılacağı konusunda eğitim verilmesi konusunda anlaşma yaptıklarını açıkladı.
 
'Aşırı gülümsemeden, yeteri kadar gülümseme sistemine geçilecek'
 
Yetkililer, "aşırı gülümsemeden yeteri kadar gülümseme sistemine" geçiş ile personelin daha 'uyanık' olmaya odaklanmasının amaçlandığını söylüyor.
 
Hindistan'da havayolu ulaşımın ucuzlaması ve yeni havalimanlarının inşasıyla uçak yolcularının sayısı son 10 yılda altı kat arttı.
 
Ancak artan taleple baş etmekte zorluk çeken havalimanlarının kapasite ve güvenlik önlemlerinin artırılması için milyarlarca dolarlık kaynağa ihtiyaç duyduğu belirtiliyor.
 
(BBC Türkçe)

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