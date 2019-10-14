Hindistan'da iki katlı bina çöktü: 10 ölü
Hindistan'da iki katlı binanın çökmesi sonucu 10 kişinin öldüğü bildirildi.
- AA
Yerel basındaki haberlere göre, ülkenin kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinde bulunan Walidpur kentinde iki katlı bina çöktü.
Eyalet emniyet yetkilisi Om Prakash Singh, en az 10 kişinin yaşamını yitirdiğini, 15 kişinin halen enkaz altında olduğunu belirtti.
Singh, binanın, mutfak tüpünün patlaması sonucu çökmüş olabileceğini, olayın araştırıldığını kaydetti.
Görgü tanıkları, kuvvetli patlama sesi duyduklarını, ardından binadan alevler yükselmeye başladığını aktardı.
Uttar Pradeş Eyalet Başbakanı Yogi Adityanath, patlamada ölenlerin aileleri ve yaralananlara gerekli desteğin verileceğini ifade etti.
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