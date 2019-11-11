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Hindistan'da iki trenin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

Hindistan'ın Telangana eyaletinde iki trenin çarpışması sonucu 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

  • AA
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Hint yerel basınındaki haberlere göre, eyaletin başkenti Haydarabad'daki Kacheguda Tren İstasyonu'nda iki tren kafa kafaya çarpıştı.

Kazada 6 kişinin yaralandığı belirtilirken, her iki trendeki makinistlerin sıkıştıkları yerden kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Yaralılar yakındaki hastaneye kaldırıldı.

Kazanın teknik bir arızadan kaynaklandığı, trenlerin yavaş hareket etmesinin muhtemel bir faciayı önlediği belirtildi.

Atatürk´ün daha önce yayınlanmamış görüntüleri ortaya çıktı

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