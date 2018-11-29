Hindistan'da insan iskeletleriyle trene binmeye çalışan kişi yakalandı

Hindistan medyasında yer alan habere göre, Bihar eyaletinin Çapra kentinde tren istasyonunda yapılan arama sırasında valizinden 50'ye yakın insan kafatası ve kalça kemiği çıkan 29 yaşındaki bir kişi yakalandı.

Polis yetkilisi, sorgulanan şüphelinin iskelet kalıntılarını Butan üzerinden Çin'e götürmeyi planladığının öğrenildiğini söyledi.

Yetkili, şüphelinin insan iskeleti ticareti yapan bir çeteyle bağlantısı olup olmadığının araştırıldığını ifade etti.

Hindistan'da iskelet ticareti yapan çetelerin kemikleri el altından doktorlara ve tıp okullarına sattığı belirtiliyor.