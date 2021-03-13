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Dünya

Hindistan'da İslamofobi! Su içen çocuğa saldırı

Hindistan'da tapınaktan su içen Müslüman çocuk, Hindu'nun saldırısına uğradı.

AA13 Mart 2021 Cumartesi 18:39 - Güncelleme: 13 Mart 2021 Cumartesi 18:39
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Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletine bağlı Ghaziabad şehrinde, bir tapınaktan su içen Müslüman çocuk, Hindu bir adamın saldırısına uğradı.

Hindu adamın çocuğu dövdüğü anların sosyal medya platformlarında paylaşılması sonrası yetkililer, saldırganın tutuklandığını bildirdi.

Görüntülerde, "Shringi Nandan Yadav" isimli adamın, adını sorduktan sonra "Asif" isimli Müslüman çocuğu önce tokatladığı daha sonra yere yatırarak tekmelediği ortaya çıktı.

Tapınaktan su içen Müslüman çocuğa yönelik saldırı, başkent Yeni Delhi'ye 33 kilometre uzaklıktaki Uttur Pradeş eyaletine bağlı Ghaziabad'ta gerçekleşti.

Hindistan'da Müslümanlara yönelik saldırıların Başbakan Narendra Modi'nin iktidara geldiği 2014'ten bu yana artış gösterdiği biliniyor.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) verilerine göre, son bir yılda, ülkede Hindu çetelerin saldırısına uğrayan, çoğunluğu Müslüman, en az 53 kişi hayatını kaybetti, 200'den fazla kişi ise yaralandı.

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