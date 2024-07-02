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Dünya

Hindistan'da izdiham: Ayine katılan 27 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'da düzenlenen bir ayinde çıkan izdiham nedeniyle ilk belirlemelere göre 27 kişi yaşamını yitirdi.

AA2 Temmuz 2024 Salı 15:36 - Güncelleme:
Hindistan'da izdiham: Ayine katılan 27 kişi hayatını kaybetti
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Hindistan merkezli NDTV kanalının haberine göre, Uttar Pradeş eyaletinin Hathras bölgesinde bulunan Sikandara Rau kasabasında düzenlenen 'satsang' adlı toplu dua etkinliği esnasında izdiham meydana geldi. İlk belirlemelere göre, izdihamda 27 kişi hayatını kaybetti.

Eyalete bağlı Etah bölgesi yetkililerinden Dr. Umesh Kumar Tripathi, konuya ilişkin açıklamasında, "İzdihamda 25'i kadın, 2'si erkek olmak üzere 27 kişi öldü. Yaralıların bazıları hastanelere kaldırıldı." dedi.

Kıdemli polis Rajesh Kumar da izdihamda ölenler arasında 3 çocuğun bulunduğunu belirtti.

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