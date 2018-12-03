Hindistan'da kamyon şarampole devrildi: 5 ölü, 50 yaralı

Ülke basınında yer alana habere göre, polis yetkilileri 60 kişinin bulunduğu kamyonun West Karbi Anglong bölgesinde şarampole devrildiğini aktardı. Yetkililer, alkollü sürücünün neden olduğu kazada 5 kişinin yaşamını yitirdiğini, 50 kişinin yaralandığını söyledi.