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Hindistan'da kamyonet uçuruma yuvarlandı: 8 ölü, 10 yaralı

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde cenaze taşınan bir kamyonetin uçuruma yuvarlanması sonucu 8 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

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 Hindustan Times'ta yer alan habere göre, cenaze törenine katılmak üzere yola çıkan kişileri taşıyan, cenazenin de içinde olduğu kamyonet, Champawat bölgesinde 300 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada, 8 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Lohaghat kasabasındaki sağlık merkezine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan 3 kişi helikopterle Haldwani şehrindeki hastaneye sevk edildi.

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