İSTANBUL 27°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9975
  • EURO
    7,6039
  • ALTIN
    382.821
  • BIST100
    99307.8
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Hindistan'da karbondioksit emisyonu neredeyse 40 yıl sonra düştü
Dünya

Hindistan'da karbondioksit emisyonu neredeyse 40 yıl sonra düştü

Hindistan'da ekonomideki durgunluk ve yenilenebilir enerji yarışının yanı sıra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağının, fosil yakıt tüketimini önemli ölçüde azalttığı bildirildi.

AA12 Mayıs 2020 Salı 15:11 - Güncelleme: 12 Mayıs 2020 Salı 15:13
ABONE OL

Çevre konularına dikkati çeken Carbon Brief sitesinin araştırmasına göre, Hindistan'da karbondioksit emisyonu neredeyse 40 yıl sonra ilk kez düştü.

Araştırma, karbondioksit emisyonunun martta yüzde 15, nisanda yaklaşık yüzde 30 azaldığını ortaya koydu.

Ülkede mart ayında akaryakıt tüketiminin bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18 azaldığı kaydedildi.

Hindistan'da karbondioksit emisyonunun son 37 yıldır artma eğiliminde olduğu, Kovid-19 salgını sırasında uygulanan sokağa çıkma yasağının bu eğilimi tersine çevirdiği vurgulandı.

Evlat nöbeti sürüyor

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.