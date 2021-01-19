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Dünya

Hindistan'da katliam gibi kaza: 15 ölü

Hindistan'da bir kamyon kontrolden çıkarak kaldırımda uyuyan 15 işçinin ölümüne neden oldu.

AA19 Ocak 2021 Salı 14:43 - Güncelleme: 19 Ocak 2021 Salı 14:44
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Hint medyasındaki haberlere göre, Gujarat'ın Surat kentinin yaklaşık 60 kilometre uzaklığındaki Kosamba köyü yakınlarında meydana gelen kazada, Kim-Mandvi Yolu'nda seyreden şeker kamışı yüklü traktörle kamyon çarpıştı.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon şoförü, kaldırıma çıkarak burada uyuyan göçmen işçileri ezdi.

Kazada, 12 işçi olay yerinde, 3 işçi de kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybederken, ağır yaralanan 6 işçinin tedavisi hastanede sürüyor.

Kamyon şoförü gözaltına alındı.

Başbakan Narendra Modi, sosyal medya hesabından kazayla ilgili yaptığı paylaşımda, Surat'taki kamyon kazasında ölenler için üzüntüsünü dile getirdi.

Modi, yaralıların en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmasını temenni etti.

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