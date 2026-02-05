İSTANBUL 16°C / 11°C
  Hindistan'da kömür madeninde patlama! 18 kişi öldü
Dünya

Hindistan'da kömür madeninde patlama! 18 kişi öldü

Hindistan'da yasadışı şekilde işletilen bir kömür madeninde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre en az 18 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

AA5 Şubat 2026 Perşembe 20:21
Hindistan'da kömür madeninde patlama! 18 kişi öldü
NDTV televizyonunun haberine göre yetkililer, Meghalaya eyaletinin Doğu Jaintia Hills bölgesindeki bir madende patlama meydana geldiğini açıkladı.

Yetkililer, patlamada en az 18 işçinin hayatını kaybettiğini, yaralanan 1 kişinin hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Olayın yasa dışı kömür çıkarma faaliyetleri sırasında meydana geldiğini belirten yetkililer, madende mahsur kalan kişiler olabileceğinden endişe duyduklarını ifade etti.

MODİ'DEN TAZİYE MESAJI

Patlamanın kesin nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kazadan dolayı üzüntü duyduğunu belirterek, hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye dileklerini iletti.

