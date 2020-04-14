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Dünya

Hindistan'da koronavirüs tedbirleri: Karantina 3 Mayıs'a kadar uzatıldı

Hindistan'da koronavirüs vaka sayısının 10 bini aşmasının ardından ülke genelinde uygulanan karantina 3 Mayıs'a kadar uzatıldı.

IHA14 Nisan 2020 Salı 10:21 - Güncelleme: 14 Nisan 2020 Salı 10:21
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Çin’de ortaya çıkan ve Avrupa’dan ABD’ye kadar etkili olana koronavirüs nedeniyle ülkeler karantina kararı almaya veya karantina sürelerini uzatmaya devam ediyor. Hindistan da ülke genelinde uygulanan karantinanın 3 Mayıs’a kadar uzatılması kararı aldı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ulusa sesleniş konuşmasında koronavirüs salgınını önlemek için karantina süresinin uzatıldığını açıkladı. "Ülke krizin olmasını beklemedi" diyen Modi, vatandaşlarını dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Hindistan’da bugüne dek 10 bin 541 korona virüs vakası görülürken 358 kişi de korona nedeniyle hayatını kaybetti.

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