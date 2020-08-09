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Dünya

Hindistan'da Kovid-19 hastalarının kaldığı otelde yangın: 11 ölü

Hindistan'ın Andra Pradeş eyaletinde yeni tip koronavirüs Kovid-19 hastalarının tedavi gördüğü bir otelde yangın çıktı. Yangında 11 kişi yaşamını yitirdi.

AA09 Ağustos 2020 Pazar 10:29 - Güncelleme: 09 Ağustos 2020 Pazar 10:29
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Hindistan basınındaki haberlere göre, eyaletin Vijayawada kentinde Kovid-19 hastalarının tedavi gördüğü Swarna Palace Otel'de sabah erken saatlerde yangın çıktı.

Yangının çıkmasının ardından 22 hastanın başka bir hastaneye nakledildiğini belirten yetkililer, 11 kişinin ise yangında hayatını kaybettiğini bildirdi.

Yetkililer, kontrol altına alınan yangının elektrik kontağında yaşanan kısa devre sebebiyle çıkmış olabileceğini ifade etti.

Ülkenin batısındaki Gucerat eyaletinde yeni tip koronavirüs hastalarının tedavi edildiği bir hastanede perşembe günü çıkan yangında 8 kişi hayatını kaybetmişti.

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