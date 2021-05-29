İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Mayıs 2021 Cumartesi / 17 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5751
  • EURO
    10,4737
  • ALTIN
    524.253
  • BIST100
    1422.06
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Hindistan'da Kovid-19'dan son 24 saatte 3 bin 617 kişi hayatını kaybetti
Dünya

Hindistan'da Kovid-19'dan son 24 saatte 3 bin 617 kişi hayatını kaybetti

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da, son 24 saatte 3 bin 617 kişi hayatını kaybetti.

AA29 Mayıs 2021 Cumartesi 10:01 - Güncelleme: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 10:01
ABONE OL

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 173 bin 790 vaka, son 7 haftanın en düşük vaka sayısı olurken virüs nedeniyle 3 bin 617 kişi öldü.

Ülkedeki vaka sayısı 4 Nisan'da 100 binin, 15 Nisan'da 200 binin, 21 Nisan'da 300 binin ve 30 Nisan'da 400 binin üzerine çıkmıştı.

Hindistan'da toplam vaka sayısı 27 milyon 729 bin 247'ye, toplam can kaybı ise 322 bin 512'ye yükseldi. İyileşenlerin sayısı 25 milyon 178 bin 11'e çıktı, 2 milyon 228 bin 724 hastanın tedavisi sürüyor.

Uzmanlar, gerçek vaka ve ölü sayısının, belirtilenden çok daha yüksek olabileceğini söylüyor.

- UYGULANAN AŞI SAYISI 208 MİLYONU GEÇTİ

Bu arada, ülkede 16 Ocak'ta başlayan aşılama kampanyasında yaklaşık 208 milyon 900 bin doz aşı yapıldığı bildirildi.

Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan ülkede aşılama, henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmadı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre Hindistan, "dünyada en fazla vakanın görüldüğü ikinci, en fazla ölümün görüldüğü üçüncü ülke" olarak öne çıkıyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.