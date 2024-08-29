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Dünya

Hindistan'da kurt sürüsü dehşeti: Son 45 günde 8'i çocuk 9 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaleti sakinlerinin başı kurtlarla dertte. Eyalete dadanan kurt sürüsü, son 45 günde 8'i çocuk 9 kişiyi öldürdü.

AA29 Ağustos 2024 Perşembe 14:29 - Güncelleme:
Hindistan'da kurt sürüsü dehşeti: Son 45 günde 8'i çocuk 9 kişi hayatını kaybetti
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India Today'in haberine göre, eyaletin Bahraich bölgesine 45 gündür kurtlar saldırıyor.

Yetkililer, son 45 gün içinde 8 çocuğu ve bir kadını öldüren kurt sürüsünü bölgeden uzaklaştırmak için çalışma yürütüyor. Şimdiye kadar 4 kurdu yakalayan yetkililer, hayvanların yerini tespit etmek amacıyla insansız hava aracı ve termal kameralar kullanıyor.

HALK GECELERİ DEVRİYE GEZİYOR

Yaklaşık 1,5 aydır kurt saldırılarıyla uğraşan bölge halkı, korunmak için geceleri devriye gezmeye başladı.

EVLERE GİRİP ÇOCUKLARA SALDIRIYORLAR

Çevre sakinleri, çok sayıda kurdun bölgede kol gezdiğini, geceleri evlerine girip çocuklarına saldırdığını söylüyor.

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