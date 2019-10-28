Ülke seferber oldu! Kuyuya düştü, 2 gündür kurtarılmayı bekliyor

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Hindistan'da kuyuya düşen çocuk 2 gündür kurtarılmayı bekliyor

Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinde cuma akşamı 200 metre derinliğindeki kuyuya düşen ve 35 metre derinlikte sıkışan 2 yaşındaki çocuk, 3 gündür kurtarılmayı bekliyor.

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Hindistan yerel basınındaki haberlerde, Sujith Wilson adlı kız çocuğunun Trichy bölgesinde cuma akşamı oyun oynadığı sırada 200 metrelik kuyuya düştüğü belirtildi.

Çocuğun ilk düştüğü sırada 10 metre derinlikte sıkıştığı, daha sonra kayarak 35 metreye kadar indiği ifade edilen haberlerde, kurtarma çalışmaları için bölgeye gelen ekiplerin çocuğu halatla çıkarma girişimlerinin başarısız olduğu kaydedildi.

Ekiplerin bunun üzerine çocuğa ulaşabilmek için yatay geçit oluşturmak amacıyla kuyuya paralel 35 metrelik çukur açmaya başladığı bildirildi.

Yetkililer, bir süredir çağrılara cevap vermeyen çocuğun hayatından endişe edildiğini açıkladı.

Wilson'un kuyuya düşmesi, sosyal medyada gündem olurken ülkedeki cami, kilise ve tapınaklarda çocuğun kurtarılması için dua ediliyor.

Teröristlere ait tünel ve mevziler kullanılamaz hale getiriliyor

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