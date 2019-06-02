Leopar, bebeği ailesinin yanından kaçırdı! Cansız bedeni bulundu

Hindistan'da leopar, bebeği ailesinin yanından kaçırdı
Hindistan'da bir leopar, girdiği evde ailesi ile uyumakta olan bebeği kaçırdı. Bebeğin cesedi, evinden yaklaşık 1 buçuk kilometre uzakta bulundu.
- DHA
Olay, Hindistan´ın Maharashtra eyaletinde yer alan Chandrapur şehrindeki bir kasabada meydana geldi. Hindistan televizyon kanalı NDTV´de yer alan habere göre bir eve giren leopar, anne ve babasıyla birlikte uyumakta olan 9 aylık bir bebeği alıp, evin yakınındaki ormanlık alana doğru uzaklaştı. Uyandıklarında bebeklerini göremeyen çift ise hemen orman zabıtasına durumu bildirdi. Başlatılan arama çalışmaları sırasında ise bebeğin cesedi evinden yaklaşık 1 buçuk kilometre uzakta bulundu.
Ayrıca, orman zabıtasının leoparı yakalamak için çevreye, güvenlik kameraları ve kafesler yerleştirdiği belirtildi.
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