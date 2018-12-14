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Hindistan'da maden ocağının çökmesi sonucu 13 madenci kayboldu

Hindistan'ın kuzeydoğusunda sel suları nedeniyle kömür madeninin çökmesi sonucu 13 madencinin kaybolduğu bildirildi.

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Polis yetkilileri, Meghalaya eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde kömür madeninin bir kısmının çöktüğünü belirterek, 13 madencinin kaybolduğunu kaydetti.

Eyalet yetkilisi Conrad Sangma, yasadışı madencilik faaliyetinin yürütüldüğü kömür madeninin çökmesiyle ilgili soruşturmanın başlatıldığını söyledi.

Bölgede madencilerin bulunması için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

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