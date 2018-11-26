Hindistan'da güvenlik güçleriyle Maocu isyancılar arasında çıkan çatışmada 2 asker ve 9 isyancı öldü

Hindistan basınında yer alan habere göre, Çatisgarh'ın Sukma bölgesinde yer alan Saklar köyünde Maocu isyancılarla askerler arasında çatışma çıktı.

Polis yetkilileri, çıkan çatışmada 2 askerin ve 9 Maocu isyancının öldüğünü bildirdi.

Çin'in devrimci lideri Mao Zedong'dan ilham alan Maocu isyancılar, 1967'den bu yana Hindistan'ın kuzeyi, doğusu ve merkezindeki birçok eyalette silahlı eylemler düzenliyor. Maocu isyancılar, kabile halklarının ve yoksulların daha geniş haklara sahip olması için çatıştıklarını ileri sürüyor.